Розвідка виявила "відведені" танки, "Гради", САУ та міномети бойовиків біля лінії розмежування
Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони.
Зазначається, що представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Горлівка, Майорськ, Зайцеве, Донецьк та Патріотичне танків, 122-мм РСЗВ "Град", артилерійських систем калібром понад 100-мм (САУ) та мінометів.
Читайте такожРосійські військові розкрадають металеві конструкції Донецького аеропорту - розвідка
"Основні зусилля противника зосереджені наперегрупуванні передових підрозділів на Донецькому напрямку; організації прихованого управління військами; вдосконаленні інженерного обладнання переднього краю оборони; доукомплектуванні з’єднань і частин та їхньому логістичному забезпеченні; розвитку військової інфраструктури та польової навчально-матеріальної бази", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики угрупування "ДНР" розгорнули для стрільби реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та самохідні артилерійські установки біля Макіївки.