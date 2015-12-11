"Нормандська четвірка" 2 жовтня у Парижі певною мірою перенесла виконання Мінських угод – посол Франції в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Франції при ООН Франсуа Делатр заявив під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

“Під час саміту, який відбувся 2 жовтня у Парижі, чотири глави держав (лідери України, Франції, Російської Федерації та Німеччини) країн “нормандського формату” дещо зрушили первинний графік з 31 грудня 2015 року (щодо термінів виконання Мінських угод)”, - заявив Делатр.

Як зазначив французький посол, Мінські угоди є важливою основою для політичного урегулювання ситуації на Донбасі. Він нагадав, що Рада безпеки підтримала необхідність виконання Мінських угод у прийнятій резолюції №2202.

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Делатр заявив, що “вирішення кризи пов’язане з якомога повним та швидким здійснення пакета заходів, перерахованих у Мінських угодах”.

“Усі члени Ради безпеки та сторони повинні повністю виконувати свої обов’язки”, - заявив Делатр.

Посол запевнив, що Франція і надалі сприятиме зусиллям для урегулювання ситуації на Донбасі в рамках “нормандського формату”.

За його інформацією, дуже скоро відбудеться засідання міністрів закордонних справ “нормандської четвірки” з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня президент Франції Франсуа Олланд сказав, що місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей можуть бути проведені тільки наступного року.

"Щодо виборів. Це займе певний час. Ми не думаємо, що вибори зможуть пройти на територіях Східної України в умовах, які не будуть відповідати Мінським домовленостям. Ми в цьому впевнені, тому що нам потрібні три місяці для того, щоб їх організувати, і вони будуть організовані пізніше дати, яка передбачена для виконання Мінських домовленостей - 31 грудня 2015 року", - сказав він.