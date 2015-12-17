Бойовики накрили вогнем з гранатометів житловий район Авдіївки
14:28, 17 грудня 2015Війна
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Бойовики з гранатометів обстріляли один з житлових районів Авдіївки.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції на своїй сторінці у Facebook.
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«За оперативною інформацією штабу АТО, сьогодні близько 11.00 проросійські незаконні збройні формування вкотре обстріляли з гранатометів один з житлових районів міста Авдіївка, який розташований неподалік від тимчасово окупованого Донецька. Вогонь загарбники вели з боку підконтрольної їм території по тій частині населеного пункту, де немає позицій сил АТО», - наголошується у повідомленні.
Згідно з попередніми даними, жертв серед місцевого населення немає.
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