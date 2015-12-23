Бойовики будують біля захопленого Комінтернового укріпрайон, це всерйоз і надовго - командир "Азова"

Про це заявив в ефірі телеканалу "24" позафракційний депутат Верховної Ради, командир полку "Азов" Національної гвардії Андрій Білецький.

За його словами, в Комінтернове 22 грудня було введено близько 12-15 одиниць бронетехніки бойовиків, а також підтягнуті артилерійські резерви.

"Вони почали будувати перед Комінтерновим в українську сторону перший укріпрайон, бетонувати споруди, підтягнули будівельну техніку, почали активно мінувати дороги і підступи. Так що я думаю, що вони зайняли село всерйоз і надовго", - заявив командир підрозділу.

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На його думку, ця подія є "дуже великою помилкою з української сторони".

"Тактично Комінтернове і те, що його залишили без сил, а воно майже весь час контролювалося "Азовом" до виведення добровольчих підрозділів, - це дуже велика помилка з української сторони. Тому що воно тепер буде нависати як на українські позиції в Широкиному, так і на українські позиції в Павлополі, який був кілька діб тому очищений і повернутий Україні", - сказав Білецький.

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Він підкреслив, що отримання контролю сепаратистами над Комінтерновим значно поліпшило їх позиції для можливого подальшого наступу.

"Мені дивно, що несерйозним може бути захоплення будь-якого українського населеного пункту під час так званого мирного процесу. Це вже само по собі серйозно. Те, що ми здаємо це без бою - це трохи інша ситуація. Що стосується наступу, про який люблять поспекулювати, - не варто робити прогнози на сьогоднішні події, буде наступ чи не буде. Ми можемо тільки стовідсотково бути впевненими, що тепер свої позиції для початку наступу сепаратисти значно покращили", - зазначив командир "Азова".