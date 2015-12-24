Прес-центр АТО оприлюднив оновлені дані щодо дій бойовиків у Комінтерновому

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Зазначається, що біля Маріуполя проросійські незаконні збройні формування ховають від представників ОБСЄ заборонене озброєння.

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За оперативною інформацію штабу АТО, бойовики російсько-терористичних бандформувань, які днями у так званій «сірій зоні» самовільно зайняли н.п. Комінтернове, намагаються в екстреному порядку вивести із захопленого селища важке озброєння, яке згідно з Мінськими домовленостями не повинно знаходитись поблизу лінії розмежування. Рух техніки здійснюється в напрямку населених пунктів Заїченко та Таврія.

Таким чином, як зазначають у штабі, загарбники, яких курує влада Російської Федерації, вводять в оману представників СММ ОБСЄ, які намагаються зафіксувати порушення з боку бойовиків всіх угод про мирне врегулювання конфлікту. «Ймовірно, що після завершення роботи міжнародної місії у Коментерновому заборонена зброя повернеться на позиції у цьому населеному пункті і бойовики можуть вдатись до чергових збройних провокацій проти сил АТО», - вважають військові.

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Випадки фальсифікації реальної ситуації на тимчасово окупованих територіях представниками НЗФ є системним явищем.

В свою чергу, керівництво АТО пильно відслідковує всі зміни в оперативній обстановці на даному напрямку, сили та засоби українських підрозділів перебувають у постійній готовності до адекватного реагування на будь-які можливі виклики та загрози з боку окупантів.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вранці 22 грудня бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли в н. п. Комінтернове, який розташований у "сірій зоні" неподалік Маріуполя. За інформацією штабу, на озброєнні бойовиків, крім стрілецької зброї і гранатометів, є бойові броньовані машини, можливо, танки та інше важке озброєння, використання якого заборонено Мінськими домовленостями.