На Донбасі бойовики хотіли відправити ОБСЄ по маршруту, який збирались обстріляти – штаб АТО

Проросійські бойовики на Донбасі готували провокацію проти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, наслідком якої могла стати загибель спостерігачів. Про це прес-центр АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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"Контрольовані російською владою найманці спробували скерувати один із автомобілів ОБСЄ по маршруту, де бойовики збирались його обстріляти. Наслідками цієї підступної провокації могла стати загибель міжнародних спостерігачів та подальші звинувачення у цьому на адресу сил АТО. Проте наші бійці вчасно попередили про це членів СММ і провокація зірвалась", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, станом на 18.00 26 грудня бойовики 21 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Також стало відомо, що вони намагались відправити мирного жителя по мінному полю.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 грудня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня на період новорічних свят, однак терористи порушують режим тиші.