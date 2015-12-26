Біля Мар’їнки бойовики напоїли місцевого жителя та відправили на мінне поле – штаб АТО

На Донеччині проросійські бойовики спробували вчинити чергову провокацію і відправили мирного жителя на мінне поле. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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"Яскравий приклад нехтування бойовиками безпекою мирних мешканців трапився біля Мар’їнки. Проросійські злочинці змусили одного із місцевих жителів окупованої ними Олександрівки перетнути лінію розмежування сторін і відправили його прямо по мінних полях, які вони вочевидь самі встановили. Чоловік, якого вони попередньо напоїли горілкою, мав стати, так би мовити, живим мінними тралом, а всю відповідальність за його загибель вони б переклали на українських воїнів. На щастя, трагедії не сталося", - йдеться у повідомленні.

У штабі підкреслюють, що цей випадок – не поодинокий.

Нагадаємо, сьогодні станом на 18.00 бойовики 21 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 грудня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня на період новорічних свят, однак терористи порушують режим тиші.