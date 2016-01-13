Українська розвідка передала ОБСЄ дані про місця розміщення бойовиками танків, САУ та "Буратіно"

Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ передано інформацію про розміщення бойовиками у районах Первомайська, Горлівки, Макіївки, Донецька, Мічуриного та Безіменного забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Первомайськ, Горлівка, Макіївка, Донецьк, Мічурине, Безіменне забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків, артилерійських систем калібром понад 100-мм (САУ) та важкої вогнеметної системи ТОС-1 “Буратіно”», - йдеться у повідомленні.

У ГУР також зазначають, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Протягом доби зусилля противника зосереджувались на посиленні передових підрозділів на Новоайдарському, Слов’янському та Донецькому напрямках; прихованому розміщенні забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки на Маріупольському напрямку; веденні розвідки сил АТО; підтриманні військ у готовності до негайного задіяння та підвищенні їх боєздатності.