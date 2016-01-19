За добу в зоні АТО втрат серед українських військових не було

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - повідомив Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби терористи 47 разів обстріляли опорні пункти сил антитерористичної операції.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення, загиблих не було.