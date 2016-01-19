За добу в зоні АТО втрат серед українських військових не було
13:02, 19 січня 2016Війна
53 0
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції втрат серед українських військових не було.
Жоден український солдат не загинув і не був поранений / Фото УНІАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожНапружена ситуація в зоні АТО: бойовики зосередили вогонь у районі Горлівки
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - повідомив Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби терористи 47 разів обстріляли опорні пункти сил антитерористичної операції.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення, загиблих не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter