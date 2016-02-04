Бойовики активізувалися по всій лінії фронту: 55 обстрілів за добу

Протягом минулої доби незаконні збройні формування активізувалися по всій лінії фронту. 55 разів противник обстрілював позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Донецькому напрямку терористи з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення сил АТО в Майорську, Новгородському, Луганському, Авдіївці, Мар’їнці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. По українських позиціях неподалік Кірового та Первомайського було застосовано міномети.

На Маріупольському напрямку українські опорні пункти в районі Гнутового та Ломакіного бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм, повідомляють у штабі. По позиціях неподалік Ломакіного були також застосовані зенітна установка та протитанковий ракетний комплекс. Укріплення сил АТО в Красногорівці противник обстріляв з мінометів калібру 82-мм.

Як повідомляли у штабі раніше, вчора на територію так званої "ЛНР" прибули куратори з РФ. Разом з ними прибула група офіцерів ГШ РФ з метою перевірити системи оперативної та бойової підготовки незаконних збройних формувань. З метою демонстрації власного бойового вишколу, проросійськими бойовиками були обстріляні позиції Збройних Сил України в Трьохізбенці. Обстріл здійснювався з боку Красного Лиману із АГС, крупнокаліберних кулеметів и 82 мм мінометів.