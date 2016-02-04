Бойовики активізувалися по всій лінії фронту: 55 обстрілів за добу
Неподалік від Маріуполя терористи застосували по українських позиціях великокаліберні міномети, зенітну установку та протитанковий ракетний комплекс.
Протягом минулої доби незаконні збройні формування активізувалися по всій лінії фронту. 55 разів противник обстрілював позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
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На Донецькому напрямку терористи з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення сил АТО в Майорську, Новгородському, Луганському, Авдіївці, Мар’їнці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. По українських позиціях неподалік Кірового та Первомайського було застосовано міномети.
На Маріупольському напрямку українські опорні пункти в районі Гнутового та Ломакіного бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм, повідомляють у штабі. По позиціях неподалік Ломакіного були також застосовані зенітна установка та протитанковий ракетний комплекс. Укріплення сил АТО в Красногорівці противник обстріляв з мінометів калібру 82-мм.
Як повідомляли у штабі раніше, вчора на територію так званої "ЛНР" прибули куратори з РФ. Разом з ними прибула група офіцерів ГШ РФ з метою перевірити системи оперативної та бойової підготовки незаконних збройних формувань. З метою демонстрації власного бойового вишколу, проросійськими бойовиками були обстріляні позиції Збройних Сил України в Трьохізбенці. Обстріл здійснювався з боку Красного Лиману із АГС, крупнокаліберних кулеметів и 82 мм мінометів.