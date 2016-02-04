За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий

13:12, 04 лютого 2016
Війна
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За минулу добу в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець.

УНІїАН

Про повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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За його словами, один боєць отримав поранення поблизу Горлівки в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО зазнали поранень двоє українських військових, жоден не загинув.

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