В АП розповіли про рекордну кількість обстрілів на Донбасі за останні півроку: один військовий загинув

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу внаслідок активних бойових дій один наш воїн загинув, ще троє отримали поранення”, - сказав Лисенко.

За словами Лисенка, загибель українського військового сталася у Зайцевому під час мінометного обстрілу. Двох бійців було поранено в Майорську і одного у Мар'їнці також внаслідок мінометних обстрілів.

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Продовжуючи тему, Лисенко зазначив, що “вчора обстановка на лінії зіткнення загострилась - противник здійснив 81 обстріл українських позицій, що є рекордом за кількістю, починаючи з серпня 2015 року. При цьому ворог застосував 12 разів важке озброєння”.

Лисенко зазначив, що найгірша ситуація протягом вчорашнього дня складалась в районі населених пунктів Майорськ і Зайцеве, які зазнали понад 160 мінометних пострілів з різних видів мінометів.