Бойовики з гранатометів обстріляли сили АТО у Пісках, Опитному та Авдіївці - штаб

07:16, 10 лютого 2016
Війна
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В районі тимчасово окупованої Горлівки противник відкривав вогонь з мінометів та гранатометів по українських укріпленнях в Зайцевому та Майорську.

REUTERS

Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби вони 45 разів відкривали вогонь по українським укріпленням.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Опорні пункти сил АТО в районі Мар’їнки ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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"В районі тимчасово окупованої Горлівки противник відкривав вогонь з мінометів та гранатометів по українських укріпленнях в Зайцевому та Майорську", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в передмісті Донецька бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції військових у Пісках, Опитному та Авдіївці.

"На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Талаківки та Широкіного. Тут наші позиції піддалися мінометному обстрілу. Також ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю", - заявили у штабі.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 10 лютого 2016 року:Проросійські бойовики не припиняють обстріл...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 9 лютого 2016 р.

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