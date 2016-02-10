Бойовики з гранатометів обстріляли сили АТО у Пісках, Опитному та Авдіївці - штаб

Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби вони 45 разів відкривали вогонь по українським укріпленням.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Опорні пункти сил АТО в районі Мар’їнки ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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"В районі тимчасово окупованої Горлівки противник відкривав вогонь з мінометів та гранатометів по українських укріпленнях в Зайцевому та Майорську", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в передмісті Донецька бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли позиції військових у Пісках, Опитному та Авдіївці.

"На Маріупольському напрямку бойовики активізувалися біля Талаківки та Широкіного. Тут наші позиції піддалися мінометному обстрілу. Також ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю", - заявили у штабі.