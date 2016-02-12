Через обстріл бойовиків у Зайцевому поранено чоловіка

Поранений доставлений до лікарні м. Дзержинська. Туди направлена слідчо-оперативна група поліції, передає Відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.

Повідомлення про подію надійшло до Дзержинського відділення поліції о 16.30 від медиків.

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Попередньо встановлено, що постраждалий – мешканець Дзержинська, 1975 року народження. Чоловік приїхав у гості до сестри, виконував у дворі господарчі роботи.

Інформація про інших постраждалих та руйнування встановлюється.