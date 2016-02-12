Через обстріл бойовиків у Зайцевому поранено чоловіка
04:55, 12 лютого 2016Війна
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В результаті обстрілу бойовиків у Зайцевому поранено чоловіка. Снаряд розірвався на подвір’ї приватного будинку у підконтрольній Україні частині селища.
Снаряд розірвався на подвір’ї будинку / mil.gov.ua
Поранений доставлений до лікарні м. Дзержинська. Туди направлена слідчо-оперативна група поліції, передає Відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.
Повідомлення про подію надійшло до Дзержинського відділення поліції о 16.30 від медиків.
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Попередньо встановлено, що постраждалий – мешканець Дзержинська, 1975 року народження. Чоловік приїхав у гості до сестри, виконував у дворі господарчі роботи.
Інформація про інших постраждалих та руйнування встановлюється.
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