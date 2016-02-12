На Луганщині бойовики проводять "мобілізацію" та вирішили відкрити "військові кафедри" у вишах - розвідка
У разі необхідності офіцерів мобілізують, і вони прийматимуть безпосередню участь у бойових діях на окупованих територіях.
На окупованих територіях Луганщини бойовики проводять «мобілізацію» серед місцевого населення до лав так званих 1-го та 2-го армійських корпусів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
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Також він повідомив, що окупаційна влада на Луганщині має намір відкрити військові кафедри у вишах.
“На сьогодні підрозділи 1-го та 2-го армійських корпусів відчувають кадровий дефіцит командної ланки тактичного рівня (командир взводу, командир роти) У зв'язку з цим на Луганщині прийнято рішення відкрити у вишах військові кафедри для підготовки офіцерів запасу. І в разі необхідності такі офіцери будуть мобілізовані і братимуть безпосередню участь у бойових діях на окупованих територіях”, - сказав Скібіцький.