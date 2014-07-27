Бойовики намагаються проводити насильную мобілізацію в Донецьку - ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний Опір».

Бойовики здійснюють перегрупування своїх сил і намагаються заповнити гостру потребу в живій силі за рахунок місцевого населення - шляхом насильной «мобілізації» і агітації.

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У районах Луганської області відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп противника. Сили АТО проводять заходи по їх пошуку і знешкодження. Відзначається високий рівень підготовки диверсантів щодо організації терактів.

Також з мінометів терористами здійснено обстріл-блок-посту сил АТО поблизу н.п.Андреевка. Втрат серед військовослужбовців немає.

Тричі з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції сил АТО на території аеропорту в Луганську. Втрат немає.

"Штабом АТО організована доставка боєприпасів, продовольства і медикаментів підрозділам силовиків у прикордонних районах. За нашими даними, усі підрозділи доповіли про отримання допомоги в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.