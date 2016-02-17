Пункт пропуску Мар’їнка минулої ночі тимчасово закрили через обстріли
09:26, 17 лютого 2016Війна
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Пункт пропуску Мар’їнка знову тимчасово закрито через обстріли.
Штаб АТО ухвалив рішення тимчасово припинити пропуск людей та транспорту / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Державній прикордонній службі України.
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«Зважаючи на постійні обстріли сил АТО в районі Мар’їнки з боку російсько-терористичних військ та загрозу життю і здоров'ю учасників руху, які слідують через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар’їнка", штабом АТО прийнято рішення тимчасово призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через зазначений КПВВ з 00 годин 17 лютого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення про відновлення роботи контрольного пункту буде прийняте після стабілізації обстановки в цьому районі.
Відсьогодні прикордонники закривають пропускний пункт "Мар'їнка"
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