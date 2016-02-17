Бойовики ведуть обстріл майже на всіх ділянках уздовж лінії розмежування у Донецькій області – Тимчук

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

"Особлива активність з боку терористів протягом останніх двох діб спостерігається в районі Донецька. Інтенсивні обстріли - в районі Красногорівки і Мар'їнки, де спостерігаються постійні мінометні обстріли з 120-мм і 82-мм мінометів і гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі Старомихайлівки оперує бронегрупа бойовиків з 4-х ББМ (застосовується штатна зброя – великокаліберні кулемети і 30-мм автоматичні гармати), з цього ж району терористи застосували РСЗВ БМ-21 "Град"; з боку Трудовстких, із замаскованої позиції відкривав вогонь танк бойовиків.

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За даними "ІС", на ділянках від Мар'їнки до Зайцевого бойовики активно використовують гранатомети, стрілецьке озброєння, міномети. В районі Зайцеве-Жованка терористи завдали ударів із ствольної артилерії (2 од. 122-мм гаубиць Д-30А) з позиції на схід від вулиці Бучми (Зайцеве) в районі посадки по позиціях сил АТО в північній частині Зайцевого і по приватному сектору. З 120-мм і 82-мм мінометів завдавалися удари по опорному пункту на південь від Майорська, кілька вогневих ударів зафіксовано на сході і на околиці цього населеного пункту.

Також з 82-мм мінометів бойовики завдали ударів по двох опорних пунктах на північний схід і схід від Ломакіного, а також по позиціях сил АТО на схід від Гнутового. Вогонь вівся з боку Комінтернового (південно-західна окраїна) і позицій на захід від Заїченка.

Крім того, кулемети і 82-мм міномети 2Б9 "Василек" терористи застосовували в районі Широкиного. Відзначено застосування бойовиками зенітних установок ЗУ-23-2 з боку Саханки.

"У районі Гранітного з позицій на північ від висадженого в повітря мосту через Кальміус бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів по опорному пункту на північний захід від селища. З цього ж напрямку бойовики вели вогонь з кулеметів і АГС-17. У районі Трьохізбенки бойовиками вівся вогонь з 82-мм мінометів", - додали в "ІС".