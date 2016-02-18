Жебрівський: Бойовики не зможуть захопити Мар'їнку, у нас достатньо сил

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Насправді йде переміщення техніки, накопичення техніки, в тому числі це відчувається в районі Старомихайлівки - там помічені російські військові з російськими номерами на автомобілях і т. д. Сьогодні територією, контрольованою українськими військами в Мар'їнці, цим сектором керує бойовий офіцер, генерал. На сьогоднішній день те, про що вони мріють, їм не вдасться однозначно. Я був там, у нас достатньо сил і засобів, і думаю, що не потрібна якась паніка з приводу того, що от-от вони хочуть (наступати)", - заявив Жебрівський.

Читайте такожЗ початку доби терористи 20 раз обстріляли позиції сил АТО, з них 6 разів Мар'їнку

За його словами, на випадок наступу завжди є план заходів, який розробляють департамент цивільного захисту, департамент охорони здоров'я, мобілізаційні плани, і у військово-цивільній адміністрації готові до будь-якого розвитку подій.

Як повідомляв УНІАН, прес-центр штабу АТО сьогодні повідомив, що російсько-терористичні війська протягом доби планують захопити Мар'їнку. За інформацією жителів Донецька, в Петровському районі міста бойовики нарощують сили і техніку незаконних збройних формувань для подальшого застосування в напрямку Мар'їнки.

При цьому, відзначають в прес-центрі штабу АТО, терористи не приховують, що планують протягом доби захопити Мар'їнку.