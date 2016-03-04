Місія США при ОБСЄ розповіла, доки діятимуть економічні санкції проти Росії

Про це йдеться у заяві посла США при ОБСЄ Деніела Беєра, яку він оголосив 3 березня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Американський дипломат зазначив, що минулого тижня виповнилося два роки з часу, як "російські сили приховано та незаконно увійшли в Україну та розпочали російську окупацію Криму".

"Ми закликаємо Російську Федерацію припинити агресію проти України. Ми нагадуємо Російській Федерації, що економічні санкції проти неї будуть чинними до повного виконання Мінських угод і припинення Росією окупації української території", - наголосив Беєр.

Як зазначив американський посол, у США занепокоєні тим, що кількість зафіксованих фактів порушень режиму припинення вогню на сході України є найбільшою з серпня 2015 року та вже минулого тижня перевищила 3,8 тисяч.

У зв'язку з цим Беєр підкреслив, що "об'єднані російсько-сепаратистські сили відповідальні за більшість з них".

"Об'єднані російсько-сепаратистські сили також здійснювали атаки на українські позиції із забороненого важкого озброєння, в тому числі, з ракетних систем залпового вогню "Град", крупнокаліберних мінометів та важкої артилерії", - наголосив Беєр.

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Американський посол висловив жаль, що Росія та терористи знову обрали шлях ескалації насилля в той час, коли 3 березня у Парижі зустрічалися глави зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки".

"Це насилля ставить під загрозу прогрес на шляху пошуку мирного розв'язання конфлікту та ставить під питання налаштованість Росії та сепаратистів до повного виконання Мінських угод", - заявив Беєр.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент США Барак Обама ще на рік продовжив чинність санкцій проти Росії через її агресію проти України.