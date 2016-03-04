Українська розвідка повідомила про загрозу висадки морського десанту РФ на Азовському узбережжі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Зростає рівень загрози застосування сил та засобів ЧФ РФ для висадки морського десанту на Азовському узбережжі під виглядом дій підрозділу 1-го АК», - заявив він.

За словами Скібіцького, на цьому фоні зростає рівень небезпеки на Донецькому та Маріупольському напрямках.

Читайте такожРозвідка викрила російського генерала, який керує армійським корпусом бойовиків у Донецьку (фото)

Він також повідомив, що триває створення так званої Азовської флотилії. «До її складу увійдуть катери та інші плавзасоби, які будуть базуватись у населених пунктах Седове, Азовськ та Безіменне. Для формування зазначеної флотилії у місцевого населення відібрано 7 баркасів та катерів», - сказав Скібіцький.

Читайте такожНа Слов’янському напрямку підвищилась інтенсивність снайперських обстрілів - розвідка

Крім того, за словами Скібіцького, триває удосконалення інженерного та логістичного забезпечення російських окупаційних військ.

Читайте такожЧергові втрати РФ на Донбасі: у районі Мар'їнки загинули п'ятеро російських військових

«Інженерними підрозділами 4-ї бригади, 9-го та 11-го полків активізовано проведення фортифікаційних робіт як на передньому краї, так і в глибині оборони. Створюються додаткові опорні пункти, встановлюються мінні поля. До проведення інженерних робіт залучається цивільна інженерна техніка та арсенал», - повідомив він.

Скібіцький також зазначив, що у зв’язку з дефіцитом будівельних та спеціальних матеріалів бойовики розбирають покинуті приватні будинки, будівлі підприємств та інші споруди.