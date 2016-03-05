На Дніпропетровщині затримали водія, який віз у Донецьку область 70 гранат

На блокпосту біля села Гаврилівка Покровського району Дніпропетровської області співробітники поліції зупинили для проведення перевірки автомобіль "Фольксваген Аморок", в якому виявили 70 гранат.

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в області, автомобіль їхав до Курахового Донецької області.

Під час огляду ввечері 3 березня транспортного засобу поліцейські виявили дві цинкових коробки, в яких знаходилося 70 дульнозарядних гранат ВОГ-25 до підствольних гранатометів ГП-25 і коробку до кулемета Калашникова на 200 набоїв без куль. Відповідних документів на засоби ураження не було, йдеться у повідомленні поліції.

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36-річного водія, мешканця Дніпропетровська, затримано. Вибухові пристрої направлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.