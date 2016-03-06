Бойовики продовжують обстріли сил АТО у порушення мінських домовленостей - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у зоні проведення АТО, у порівнянні з минулою добою, стабілізувалася. З опівночі активність ворога значно зменшилася. Зафіксовано 7 обстрілів позицій ЗСУ з боку проросійських бойовиків, усі - на донецькому напрямку", - зазначив речник АТО Сергій Жмурко.

За даними штабу, бойовики, порушуючи мінські домовленості, продовжують вести вогонь з мінометів. "Так, близько 9:00 бойовики вели неприцільний вогонь з мінометів калібром 120 та 82 мм та випустили в напрямку опорних пунктів сил АТО в районі Авдіївки 90 мін", - зазначається в повідомленні.

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"О 13:00 з міномету калібром 82 мм бойовики 4 мінами намагалися поцілити по позиціях сил АТО поблизу Красногорівки. Також, сили АТО поблизу шахти Бутівка та позиції "Зеніт" були обстріляні із стрілецької зброї, поблизу Невельського - з автоматичних гранатометів", - підсумував Жмурко.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 5 березня, в зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє українських військових.