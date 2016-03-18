Українські військові можуть звільнити Донбас за два тижні - Тимчук

Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" висловив народний депутат і керівник групи військово-політичних досліджень "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, передає ТСН.

"Українська армія – це реальна сила, яка якщо не в лічені дні, то за кілька тижнів може звільнити Донбас. І у бойовиків надія тільки на Росію, на те, що Путін знову-таки введе війська", - сказав він.

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Тимчук також зазначив, що бойовики бояться широкомасштабного наступу з боку української армії.

"Вони розуміють, в якій ситуації Росія, що економічний потенціал на сьогодні це не те, що було два роки тому, вони розуміють, під яким тиском Заходу знаходиться Путін. Бойовики реально бояться наступу української армії", - вважає депутат.

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Але Тимчук попереджає, що якщо ЗСУ все-таки підуть у наступ, то Путін може дати команду на введення військ в Донбас – в Ростовській області у нього зосереджена велика кількість військових.