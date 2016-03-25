Прикордонники помітили БТРи на російському пункті пропуску поруч із Сумщиною
09:58, 25 березня 2016Війна
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24 березня співробітники Держприкордонслужби зафіксували два БТРи на території пункту пропуску РФ.
Прикордонникирозповіли про БТРи на російському ПП / dpsu.gov.ua
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Учора прикордонники Сумського загону на території російського пункту пропуску "Крупець" спостерігали 2 БТРи, які підїхали на відстань близько 50 м до державного кордону, потім розвернулися і повернулися до пункту пропуску", - йдеться у повідомленні.
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При цьому прикордонники зазначають, що поява БТРів у російських пунктах пропуску на цій ділянці - це щось нове.
Учора прикордонники Сумського загону на території російського пункту пропуску ""Крупець" спостерігали 2 БТРи, які підїха...Опубликовано Oleh Slobodyan 24 марта 2016 г.
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