Прикордонники помітили БТРи на російському пункті пропуску поруч із Сумщиною

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Учора прикордонники Сумського загону на території російського пункту пропуску "Крупець" спостерігали 2 БТРи, які підїхали на відстань близько 50 м до державного кордону, потім розвернулися і повернулися до пункту пропуску", - йдеться у повідомленні.

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При цьому прикордонники зазначають, що поява БТРів у російських пунктах пропуску на цій ділянці - це щось нове.