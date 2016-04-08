В Авдіївці співробітники СБУ збили безпілотник "Орлан-10", що перебуває на озброєнні російської армії

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Вчора в районі Авдіївки співробітниками СБУ був збитий російський безпілотник "Орлан-10", який знаходиться на озброєнні збройних сил РФ з 2010 року", - заявив він.

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За словами Грицака, цей безпілотник стане ще одним доказом присутності російських військ на Донбасі.

Нагадаємо, 24 березня українські військові збили безпілотник, який пролітав у районі складів ЗСУ. Зазначається, що черговий поста однієї з військових частин центрального регіону вчасно виявив проліт безпілотного літального апарата над об’єктом, який охороняв, та доповів про цей факт.