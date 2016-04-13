Бойовики "ДНР" заявили, що затриманий ними співробітник ООН - полковник СБУ
Бойовики "ДНР" затримали представника місії ООН, назвавши його полковником СБУ.
Про це повідомив один із сайтів терористів.
"8 квітня 2016 року "МГБ ДНР" затриманий громадянин України Супрун Юрій Вікторович, полковник СБУ, в минулому один з командирів підрозділу "Альфа" у місті Києві, який діяв на території Донецької і Луганської областей. У ході затримання він заявив, що є чинним представником Місії ООН в місті Донецьку", - йдеться у повідомленні.
У "ДНР" стверджують, що як співробітник місії ООН Супрун не був заявлений, його офіційний статус і справжні причини перебування на окупованій території Донбасу нібито невідомі.
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"З урахуванням наявних даних про причетність Супруна до проведення розвідувально-диверсійної діяльності на території "ДНР", вказану особу затримано до з'ясування його статусу, обставин перебування в "республіці", - заявили терористи.
Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в Представництві ООН в Україні заявили про взяття в полон співробітника організації та закликали звільнити його.
У свою чергу уповноважений Порошенка щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що співробітник Організації Об'єднаних Націй, якого бойовики утримують у тимчасово окупованому Донецьку, - громадянин України.