Бойовики "ДНР" заявили, що затриманий ними співробітник ООН - полковник СБУ

Про це повідомив один із сайтів терористів.

"8 квітня 2016 року "МГБ ДНР" затриманий громадянин України Супрун Юрій Вікторович, полковник СБУ, в минулому один з командирів підрозділу "Альфа" у місті Києві, який діяв на території Донецької і Луганської областей. У ході затримання він заявив, що є чинним представником Місії ООН в місті Донецьку", - йдеться у повідомленні.

У "ДНР" стверджують, що як співробітник місії ООН Супрун не був заявлений, його офіційний статус і справжні причини перебування на окупованій території Донбасу нібито невідомі.

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"З урахуванням наявних даних про причетність Супруна до проведення розвідувально-диверсійної діяльності на території "ДНР", вказану особу затримано до з'ясування його статусу, обставин перебування в "республіці", - заявили терористи.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в Представництві ООН в Україні заявили про взяття в полон співробітника організації та закликали звільнити його.

У свою чергу уповноважений Порошенка щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що співробітник Організації Об'єднаних Націй, якого бойовики утримують у тимчасово окупованому Донецьку, - громадянин України.