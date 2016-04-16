Під Донецьком помічена танкова рота бойовиків
У зоні АТО після півночі під вогонь терористів потрапило Гранітне.
Після півночі під вогонь терористів потрапило Гранітне, в районі села Трудівське помічена танкова рота бойовиків.
Про це повідомляє сайт міста Маріуполя.
За інформацією прес-офіцера сектора Ярослава Чепурного, за минулу добу кількість обстрілу в секторі "Маріуполь" знизилася до 20, а ось їх географія значно розширилася.
Найбільша кількість обстрілів спостерігалася в Мар'їнці і Широкіному. Також під ворожий вогонь потрапили населені пункти Водяне, Березове, Гранітне, Тарамчук, Павлопіль, Новотроїцьке, Красногорівка та Старогнатівка.
«Противник 6 разів використовував міномети калібру 82 мм і 3 рази - калібру 120 мм. Особливо дісталося Старогнатівці, Красногорівці і Широкіному», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що останній обстріл за минулу добу вівся з 22.05 до 22.20 по Красногорівці. Бойовики застосовували 82-мм і 120-мм міномети. Вже після опівночі під гранатометний вогонь потрапило Гранітне.
«У районі села Трудівське під Донецьком біля конеферми помічена танкова рота бойовиків. що є грубим порушенням мінських угод», - наголошується у повідомленні