Бойовики з мінометів обстрілювали позиції сил АТО біля Авдіївки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "В районі Пісків відбулося три обстріли наших позицій із забороненої зброї, в напрямку Майорська та Зайцевого по два, відповідно в Березовому та Мар’їнці – по одному", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики з мінометів обстріляли Авдіївку - штабЕпіцентром зосередження вогню незаконних збройних формувань залишається Авдіївка. Саме тут ворог здійснив 15 обстрілів, використовуючи міномети калібрів 82 та 120 мм. Особлива активність бандитських формувань фіксується з настанням сутінок та у нічний час.

"Загалом протягом минулої доби ворог 50 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах, що на 11 менше порівняно з попереднім періодом", - зазначається в повідомленні.

Сили АТО продовжують надійно утримувати займані рубежі оборони. Вони змушені були 8 разів відкривати вогонь у відповідь аби не допустити прориву найманців.