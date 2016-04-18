У Станиці Луганські через обстріли поранено прикордонника - Тука
09:17, 18 квітня 2016Війна
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У ніч на понеділок у Станиці Луганській стріляли, через що один прикордонник отримав поранення.
Тука не бачить можливості відкрити КПВВ у Станиці / УНИАН
Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.
"Вночі знову лунали постріли в Станиці Луганській. Пошкоджені вагончики прикордонників. Один прикордонник отримав поранення. Ось вам і відповідь на запитання "коли відкриєте", - написав Тука.
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Нагадаємо, раніше Тука заявляв, що про поновлення роботи контрольного пункту в'їзду-виїзду біля селища Станиця Луганська "не може бути і мови".
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