На Луганщині у результаті обстрілу бойовиками поранені четверо українських військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, учора незаконні збройні формування з 21:00 і практично до ранку обстрілювали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї район пішохідного переходу в смт Станиця Луганська. У результаті поранені четверо військовослужбовців і один прикордонник.

Також був перебитий газопровід низького тиску по вул. Барабашова.

Крім того, терористи о 18:15 обстріляли з автоматичних гранатометів село Новозванівка Попаснянського району.

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"На жаль, після сьогоднішньої ночі в Станиці Луганській є постраждалі. Також зафіксовано влучення у вагончики Луганського прикордонного загону. Терористи продовжують ескалацію в районі пішохідного переходу", - зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Голова Луганської обласної ВЦА Георгій Тука сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook: "Вночі знову лунали постріли в Станиці Луганській. Пошкоджені вагончики прикордонників. Один прикордонник дістав поранення. Ось вам і відповідь на питання "коли відкриєте КПП".

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки 17 квітня на Донбасі було знищено сімох військовослужбовців збройних сил РФ.