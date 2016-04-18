На Луганщині у результаті обстрілу бойовиками поранені четверо українських військових

11:49, 18 квітня 2016
Війна
91 0

У результаті обстрілу бойовиками смт Станиця Луганська 17 квітня були поранені четверо українських військовослужбовців і перебитий газопровід.

Тука вважає, що відкривати КПП зарано / фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, учора незаконні збройні формування з 21:00 і практично до ранку обстрілювали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї район пішохідного переходу в смт Станиця Луганська. У результаті поранені четверо військовослужбовців і один прикордонник.

Також був перебитий газопровід низького тиску по вул. Барабашова.

Крім того, терористи о 18:15 обстріляли з автоматичних гранатометів село Новозванівка Попаснянського району.

Читайте такожBellingcat: Росія понад 300 разів обстріляла українську територію з "Градів"

"На жаль, після сьогоднішньої ночі в Станиці Луганській є постраждалі. Також зафіксовано влучення у вагончики Луганського прикордонного загону. Терористи продовжують ескалацію в районі пішохідного переходу", - зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Голова Луганської обласної ВЦА Георгій Тука сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook: "Вночі знову лунали постріли в Станиці Луганській. Пошкоджені вагончики прикордонників. Один прикордонник дістав поранення. Ось вам і відповідь на питання "коли відкриєте КПП".

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки 17 квітня на Донбасі було знищено сімох військовослужбовців збройних сил РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter