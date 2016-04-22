Розвідка назвала імена російських офіцерів, які вивозять з Донбасу викрадені авто

Їхні імена назвали у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

Так, на посаді заступника командира 3 омсбр (Горлівка) 1 АК (Донецьк, Україна) Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного ВО (Ростов-на-Дону, Росія) ЗС РФ з березня 2015 р. перебуває полковник Волихін Володимир Павлович, 01.07.1975 р.н. Зазначається, що він - учасник 1-ї та 2-ї "чеченських кампаній" та контртерористичної операції у Дагестані.

Крім того, на посаді заступника командира з озброєння 3 омсбр (Горлівка, Україна) 1 АК (Донецьк, Україна) Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного ВО (Ростов-на-Дону, Росія) ЗС РФ з травня 2015 р. перебуває майор Стрюк Юрій Володимирович, 16.11.1981 р.н. Він - учасник збройної агресії Росії проти Грузії на тимчасово окупованих територіях Південної Осетії 2008 р.

Читайте такожРозвідка встановила особу підполковника РФ - керівника бойовиків на Донбасі

Додатково розвідкою встановлено, що полковник ЗС РФ В.Волихін та майор ЗС РФ Ю.Стрюк мають відношення до переправлення дорогих автомобілів, викрадених на тимчасово окупованих територіях Донбасу у Ростовську область.

Також майор ЗС РФ Ю.Стрюк використовує можливості окремої ремонтної роти бригади для перефарбування та переобладнання викрадених автомобілів, а також зміни агрегатних та кузовних номерів.

Розвідка зазначає, що до обов’язків полковника ЗС РФ В.Волихіна входять питання прикриття злочинної діяльності, організації безпеки супроводження автомобілів до кордону України з Росією та домовленості з потенційними покупцями.

Нагадаємо, 21 квітня розвідка викрила чергову групу офіцерів ЗС РФ на Донбасі, які безпосередньо супроводжують перевезення озброєння, боєприпасів і бойових вибухових речовин через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону.