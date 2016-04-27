Місія ОБСЄ продовжує фіксувати порушення Мінських угод з боку бойовиків на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії за 26 квітня, який опубліковано сьогодні.

"У порушення пов'язаних з відведенням (озброєння) місць, Спеціальна моніторингова місія бачила 11 протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра» (100-мм) у контрольованому «ДНР» селі Зелене (28 км на схід від Донецька)", - йдеться у повідомленні.

У Луганську місія ОБСЄ продовжує фіксувати розміщення сім танків Т-72, сім 122-мм ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град", сім 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та десять гаубиць на буксирі (п'ять 152-мм 2A65 Мста-Б і п'ять 122-мм Д-30).

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Окрім того, за межами відповідних визначених місць для відведення важкого озброєння від лінії розмежування та за межами місць зберігання цього озброєння, місія ОБСЄ помітила 12 танків Т-64 на військовому полігоні у контрольованому бойовиками «ЛНР» селищі Успенка (23 км на південний захід від Луганська) та 30 танків на військовому полігоні у контрольованому бойовиками «ЛНР» селі Круглик (32 км на південний захід від Луганська).

Як повідомляв УНІАН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє про високий рівень насильства, який спостерігачі фіксують у Донецькій області.