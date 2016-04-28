Пункт пропуску "Новотроїцьке" залишається закритим через бойовиків

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що вчора тимчасово було призупинено пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» у зв’язку з тим, що представники терористичних угруповань відмовилися здійснювати пропуск осіб та транспорту на даному напрямку.

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«На даний час пропуск в обох напрямках бойовики також не здійснюють», - додали у відомстві.