Пункт пропуску "Новотроїцьке" залишається закритим через бойовиків
10:14, 28 квітня 2016Війна
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Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» в Донецькій області відучора залишається закритим для пропуску людей та транспорту.
Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що вчора тимчасово було призупинено пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» у зв’язку з тим, що представники терористичних угруповань відмовилися здійснювати пропуск осіб та транспорту на даному напрямку.
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«На даний час пропуск в обох напрямках бойовики також не здійснюють», - додали у відомстві.
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