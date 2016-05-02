З'явилося відео пересування військової колони в окупованому Луганську

Відеозапис було опубліковано на YouTube.

"30 квітня 2016 р. 5 ранку... Луганськ... шахтарі віджали", - йдеться в описі до відео.

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За інформацією ЗМІ, колона налічує 35 одиниць техніки. Серед них, зокрема, самохідні артилерійські установки "Нона" і "Гвоздика".

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що 29 квітня в Луганськ з Росії увійшла колона з декількох тентованих вантажівок з живою силою. Як можна побачити на фотографіях, в місто увійшли нові російські військові вантажівки "Урал" і "Камаз" без номерів, які ніяк не могли бути захоплені в української армії як трофеї.