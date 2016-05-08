Прикордонники затримали українця, який віз на окуповану територію 3 мільйони рублів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Як зазначається, під час оформлення зважаючи на помітне хвилювання громадянина прикордонники Краматорського загону ініціювали додаткову перевірку транспортного засобу українця (автомобіль Volkswagen Transporter), на якому той слідував на підконтрольну бойовикам територію.

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У ході огляду спільно з представниками фіскальної служби прикордонники знайшли велику суму коштів, які були приховані в особистих речах в подвійному дні дорожньої сумки громадянина.

Українця разом з виявленими коштами передано представникам ДФС для прийняття правового рішення.