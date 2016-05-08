Прикордонники затримали українця, який віз на окуповану територію 3 мільйони рублів
11:22, 08 травня 2016Війна
335 0
Прикордонники в контрольному пункті "Зайцеве", що на лінії розмежування в Донецькій області, затримали українця, який віз на тимчасово окуповану територію 3 млн російських рублів.
REUTERS
Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Як зазначається, під час оформлення зважаючи на помітне хвилювання громадянина прикордонники Краматорського загону ініціювали додаткову перевірку транспортного засобу українця (автомобіль Volkswagen Transporter), на якому той слідував на підконтрольну бойовикам територію.
Читайте такожВ рейсовому автобусі "Красноармійськ-Дніпропетровськ" вилучили гранатомет та боєприпаси
У ході огляду спільно з представниками фіскальної служби прикордонники знайшли велику суму коштів, які були приховані в особистих речах в подвійному дні дорожньої сумки громадянина.
Українця разом з виявленими коштами передано представникам ДФС для прийняття правового рішення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter