Суд засудив бойовика "ЛНР" до чотирьох років в'язниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що на початку травня 2014 обвинувачений добровільно вступив до лав структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування "Луганська народна республіка", що діє на території міста, і брав активну участь у його діяльності.

Бойовик ніс службу на підконтрольному "ЛНР" блокпосту, де виконував функції з перевірки документів у водіїв і пасажирів, проводив особистий огляд громадян, їх речей і транспортних засобів.

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Як повідомляв УНІАН, Лисичанський міський суд Луганської області 11 травня засудив іншого бойовика до позбавлення волі строком на 2 роки і 2 місяці.