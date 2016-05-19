Неспокійна ніч на Донбасі: дрон бойовиків знову скинув боєприпаси біля позицій сил АТО

Ніч у зоні АТО минула неспокійно, бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню, час від часу застосовують важке озброєння. Минулої доби вони 17 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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На Маріупольському напрямку бандити вели вогонь по наших позиціях в районі Березового, Новотроїцького та Широкиного, використовуючи при цьому стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети.

Неспокійно було й у передмісті Донецька. Там російсько-терористичні війська обстрілювали наші укріплення південніше Авдіївки з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 120-мм мінометів. Там же відкривав вогонь снайпер противника.

Неподалік від Красногорівки бойовики били по опорних пунктах українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, повідомляють у штабі.

Крім того, вчора знову було зафіксовано роботу ворожого ударного БПЛА. Тактика його не змінилась. Неподалік розташування одного з наших підрозділів апарат скинув декілька невстановлених боєприпасів. І цього разу втрат серед особового складу та військової техніки немає.

За даними прес-центру, з початку цієї доби противник вже тричі порушив перемир’я. Біля Мар’їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. На Луганщині бандити двічі обстріляли наші позиції з гранатометів біля Станиці Луганської.