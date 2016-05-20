СБУ у ході спецоперації знищила одного й тяжко поранила трьох диверсантів "ДНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Співробітники спецслужби отримали оперативну інформацію про те, що терористи систематично проникають між позиціями українських підрозділів, використовуючи особливості рельєфу місцевості. Висока активність ДРГ на цій ділянці пояснювалася навчаннями в бойових умовах диверсантів-новачків, які пройшли спецпідготовку на території РФ. Заходячи в тил українських позицій, диверсанти обстрілювали бійців ЗСУ або намагалися захопити їх у полон", - йдеться у повідомленні.

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Для протидії терористам, як зазначили в прес-центрі, бійців Збройних сил України таємно замінили на спецпризначенців СБУ. Також, для виманювання бойовиків, перед ними засвітили макет протитанкового комплексу Javelin.

"У результаті в засідку потрапила диверсійна група терористів у складі семи бойовиків. За підтвердженими даними, під час бою один з диверсантів був убитий, ще троє – тяжко поранені", - поінформували в СБУ.