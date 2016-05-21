Луганськ залишився без води, але бойовики не допускають фахівців на окуповану територію для ремонту

Як повідомили УНІАН у Департаменті масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ВЦА), про це заявив керівник ВЦА Юрій Гарбуз.

Читайте такожШтаб АТО: бойовики порушували умови припинення вогню на Маріупольському напрямкуЗа даними департаменту, в Луганській області на магістральному водогоні насосна станція «Петрівська» – «Луганськ» діаметром 900 міліметрів сталася аварія. У результаті Луганськ та ще декілька міст залишилася без водопостачання. Аварія сталася на дюкері, який пролягає дном річки Сіверський Донець у Станично-Луганському районі на лінії розмежування.

Для відновлювальних робіт українською стороною проведено попереднє узгодження з моніторинговою місією ОБСЄ, у той же час місія інформує про відмову у допуску працівників водопостачальних підприємств на протилежний бік річки Сіверський Донець.

«Для ремонту потрібно перейти на записний дюкер, який також проходить дном річки. Ремонтним бригадам для робіт потрібен доступ до берегової лінії по обидва боки річки. Один берег контролюють українські війська, а інший – терористи. На жаль, погодження на ремонт від незаконних збройних формувань українська сторона так досі і не отримала», – сказав Гарбуз.