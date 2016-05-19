Бойовики стягнули на лінію зіткнення на Донбасі 40 "Градів", чотири "Смерчі" та три "Урагани" - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, протягом поточного тижня розвідувальними органами України виявлено 43 факти порушення Мінських домовленостей щодо відведення техніки та важкого озброєння. При цьому найбільшу загрозу становить повернення на лінію зіткнення реактивних систем залпового вогню.

Читайте такожДрон бойовиків скинув вибухівку на українську військову частину в тилу – штаб АТО

"Зокрема, зафіксовано 11 фактів та виявлено 40 одиниць РСЗВ "Град" в районах населених пунктів Амвросіївка, Горлівка, Донецьк, Мінеральне, Міус, Тернове, Ясинувата та 4 одиниці РСЗВ "Смерч" в Первомайську та 3 одиниці РСЗВ "Ураган" в Макіївці. Останні системи залпового вогню відмічені вперше з лютого поточного року", - додав Скібіцький.