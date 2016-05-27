В зоні АТО з 26 травня продовжено час роботи КПВВ
02:24, 27 травня 2016Війна
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В зоні проведення АТО з 26 травня продовжено час роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду.
Час роботи КПВВ продовжено / фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"За рішенням керівництва Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, з 26 травня 2016 року контрольно-перевірочні та перепускні заходи через лінію зіткнення будуть здійснюватися за літнім часом – з 6.00 до 20.00 години щоденно", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 17 травня вранці контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на лінії розмежування в Донецькій області у повному обсязі відновив свою роботу.
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