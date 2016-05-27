Бойовики з гранатометів активно обстрілювали позиції сил АТО біля Авдіївки і Опитного

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З настанням сутінок бойовики активно обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки та Опитного з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 82-мм мінометів. А ближче до опівночі бандити вдарили по наших укріпленнях на тій ділянці лінії розмежування з мінометів калібру 120 мм", йдеться в повідомленні.

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Під Красногорівкою бойовики застосовували автоматичні станкові гранатомети, зенітні установки, а також там працював ворожий снайпер.

Українських воїнів, які несуть службу в районі Зайцевого, загарбники обстрілювали зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та озброєння БМП.

"На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО неподалік Широкиного, з гранатометів – поблизу Гнутового. Під Новотроїцьким противник застосував зенітну установку", - зазначили в прес-центрі.

Поблизу Станиці Луганської бойовики били з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

"Продовжили проросійські банди вдаватись до збройних провокацій проти українських підрозділів і з початку цієї доби. Вже зафіксовано щонайменше 8 випадків застосування бойовиками зброї", - підсумували в прес-центрі.