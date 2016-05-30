У розвідці розповіли про сценарій Росії щодо захоплення південних областей України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Насамперед, Російська Федерація у своїх сценаріях розглядає можливість взяття під контроль південних областей нашої держави. Такий сценарій вони відпрацьовують із самого початку, з 2014 року, але завдяки тому, що угруповання Збройних сил України на сьогоднішній день розгорнуто саме на перешийках в південній частині нашої держави, такі плани поки що реалізувати Російська Федерація не здатна", - заявив Скібіцький.

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