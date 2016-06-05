Аброськін: є дані понад 3 тисячі осіб, причетних до системи управління "ДНР"

Про це Аброськін написав на своїй сторінці в Facebook.

"За два місяці роботи сайт "Стоп терор" відвідали понад 60 тисяч користувачів, які переглянули близько 1 мільйона сторінок. Проект, запущений волонтерами за нашої участі, наповнюється інформацією і у ньому вже зосереджено дані щодо понад 3 тисяч осіб, які мають відношення до "системи управління ДНР"", - йдеться в повідомленні.

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Аброськін додав, що з урахуванням листів небайдужих мешканців окупованих території, зроблено останні оновлення про "3 гаубичну самохідну артилерійську батарею", "поліцію Новоазовська", "Донбаську юридичну академію "ДНР", "Донецьку академію внутрішніх справ МВС ДНР", "Раду адвокатів ДНР".

"Робота по наповненню триває", - додав Аброськін.