На Донбасі затримали диверсанта після невдалої атаки позицій сил АТО

"Диверсанти атакували один з опорних пунктів сил антитерористичної операції в Бахмутському районі Донеччини. Українські військові відбили напад бойовиків, після чого спецназ затримав одного з диверсантів, який "відбився" від групи", - йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Співробітники СБУ вилучили у затриманого автомат Калашникова з патронами.

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"Зі слів затриманого, він у вересні минулого року набув незаконного збройного формування "армійський корпус Беркут" терористичного угруповання "ДНР". Згодом бойовика було включено до складу диверсійної групи", - передає прес-центр.

Бойовик диверсійної групи підозрюється у скоєнні злочину за ст. 258-3 ККУ "створення терористичної групи чи терористичної організації".

Зараз він перебуває під вартою, ведеться досудове розслідування.