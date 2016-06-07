Прикордонники розповіли про обстріли у "Зайцевому" та влучання міни у "Майорське"

09:19, 07 червня 2016
Війна
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Пропускний пункт "Зайцеве" у Донецькій області знову зупинив роботу, а в прикордонний пункт "Майорське" влучила міна.

0624.com.ua

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила Держприкордонслужба.

"Через обстріли, які здійснюють терористи, наразі у КПВВ "Зайцеве" пропускні операції не здійснюються", - зазначається у повідомленні.

Крім того, під час обстрілу одна міна (82-мм) потрапила в КрП "Майорське", але не розірвалася.

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Наразі тривають заходи щодо її знешкодження.

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