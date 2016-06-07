Прикордонники розповіли про обстріли у "Зайцевому" та влучання міни у "Майорське"
09:19, 07 червня 2016Війна
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Пропускний пункт "Зайцеве" у Донецькій області знову зупинив роботу, а в прикордонний пункт "Майорське" влучила міна.
У Зайцевому обстріли – не пропускають людей / 0624.com.ua
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила Держприкордонслужба.
"Через обстріли, які здійснюють терористи, наразі у КПВВ "Зайцеве" пропускні операції не здійснюються", - зазначається у повідомленні.
Через обстріли, які здійснюють терористи, наразі у КПВВ "Зайцеве" пропускні операції не здійснюються.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) June 7, 2016
Крім того, під час обстрілу одна міна (82-мм) потрапила в КрП "Майорське", але не розірвалася.
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Наразі тривають заходи щодо її знешкодження.
Під час обстрілу одна міна (82 мм) попала в КрП "Майоське", але не розірвалася. Наразі тривають заходи щодо іі знешкодження.#ДПСУ#ДСНС#ЗСУ— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) June 7, 2016
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