Прикордонники розповіли про обстріли у "Зайцевому" та влучання міни у "Майорське"

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила Держприкордонслужба.

"Через обстріли, які здійснюють терористи, наразі у КПВВ "Зайцеве" пропускні операції не здійснюються", - зазначається у повідомленні.

Через обстріли, які здійснюють терористи, наразі у КПВВ "Зайцеве" пропускні операції не здійснюються. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) June 7, 2016

Крім того, під час обстрілу одна міна (82-мм) потрапила в КрП "Майорське", але не розірвалася.

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Наразі тривають заходи щодо її знешкодження.