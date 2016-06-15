Україна запропонувала провести спецдень для відвідування заручників ОРДО/ОРЛО їхніми родичами

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Леоніда Кучми Дарка Оліфер після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

«Україна ініціювала проведення на непідконтрольній Києву частині Донбасу спеціального дня, коли б матері і дружини змогли відвідати своїх рідних, які перебувають у заручниках на території ОРДЛО. Таке відвідування може відбутися під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста», - написала вона.

Оліфер також зазначила, що «питання звільнення незаконно утримуваних осіб – найбільш чутливе і складне».

«Але ми продовжуємо цю роботу і наполягаємо на тому, щоб люди змогли повернутися додому, до своїх близьких», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, раніше представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Київ готовий дозволити відвідування бойовиків, які утримуються в Україні за вчинення злочинів, їхніми родичами.