У Путіна заявили, що збройна місія ОБСЄ на лінії розмежування і місія на час виборів на Донбасі – два різних питання

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН.

"Ця тема – збройної моніторингової місії ОБСЄ на лінії розмежування – це одне питання, воно потребує врегулювання багатьох аспектів. Є також електоральна місія – це інше питання, його неможливо вирішувати, абстрагуючись від теми виборів на цих територіях. А тема виборів – ми поки що буксуємо", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня президент Росії Володимир Путін знову заявив про згоду на озброєння спостерігачів ОБСЄ на Донбасі стрілецькою зброєю.

"Згоден з Петром Олексійовичем Порошенком з приводу того, що потрібно посилити місію ОБСЄ. Аж до того, щоб дозволити спостерігачам місії ОБСЄ мати при собі вогнепальну зброю", - сказав Путін.

За його словами, можна вжити й інших заходів з підвищення безпеки.

"Але не можна, посилаючись на те, що не все врегульовано у цій сфері, безкінечно відкладати вирішення ключових питань політичного характеру", - заявив Путін.