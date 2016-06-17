Путін заявив, що згоден з Порошенком у питанні "посилення місії ОБСЄ"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час Санкт-Петербурзького економічного форуму.

«Згоден з Петром Олексійовичем Порошенком з приводу того, що потрібно посилити місію ОБСЄ. Аж до того, щоб дозволити спостерігачам місії ОБСЄ мати при собі стрілецьку зброю», - сказав Путін.

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За його словами, можна прийняти й інші заходи щодо підвищення безпеки.

«Але не можна, посилаючись на те, що не все врегульовано в цій сфері, нескінченно відкладати вирішення ключових питань політичного характеру», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі тільки після введення збройної поліцейської місії ОБСЄ, яка забезпечить безпеку.

За словами Порошенка, безпечний компонент полягає не просто в тому, що припиняють стріляти, цього недостатньо. "Повинні бути встановлені на лінії розмежування ефективні спостережні пункти, які гарантують виконання умови про безпеку. Разом з тим, повинні бути встановлені відповідні пости міжнародних сил, які будуть розташовані в так званих місцях зберігання зброї, і будуть встановлені відповідні посади на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону", - заявив президент.